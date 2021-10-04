أذربيجان ترفض اتهامات ‎إيران بوجود عناصر إسرائيلية قرب الحدود بينهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نفت المتحدثة باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، اليوم الإثنين، أي وجود لعناصر إسرائيلية على حدودها مع إيران.



وقالت المتحدثة ليلى عبدالله إيفا: ”نرفض اتهامات إيران بوجود طرف ثالث قرب الحدود الإيرانية“، مضيفة: ”لا يوجد أي قوات ثالثة على الحدود مع إيران، ولا يوجد عناصر لإسرائيل إطلاقا“.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال الأسبوع الماضي، أثناء تقديم نسخة أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان الجديد لدى طهران: ”إننا لا نتسامح مع الوجود النشط لإسرائيل في أذربيجان؛ لأن ذلك يشكل تهديدا لأمن إيران“.