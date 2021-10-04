لافروف: سحب القوات الأجنبية من ليبيا يجب تنفيذه تدريجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، إن سحب القوات الأجنبية من ليبيا، يجب تنفيذه تدريجيا وعلى مراحل.



وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، على ”أهمية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، والانسحاب التدريجي للمرتزقة والقوات الأجنبية“.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مشيرا إلى سعي بلاده ”لحل المشكلات الدولية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة“.