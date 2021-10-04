شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللافي يلتقي بعض رموز النظام الليبي السابق في القاهرة ويحث على "المصالحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الإثنين، إنه لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية.



جاء ذلك في بيان صدر عن اللافي عقب لقائه، أمس الأحد، عددا من شخصيات ورموز نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد اللافي في بيانه استمرار عمل المجلس الرئاسي، في تنفيذ المهام المناطة به، من أجل استقرار البلاد، مشيرا إلى ما أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية، رغم الصعوبات التي تواجه المجلس في هذا الجانب.