ليبرمان يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية عقب اتصالات لضم حزبين متشددين للائتلاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تتردد أنباء عن محاولات تجري داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لإقناع الأحزاب الحريدية المتشددة دينيا، بالانضمام لحكومة نفتالي بينيت، وفقا لما أوردته القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الإثنين.



ويجري الحديث عن حزبي ”شاس“ ممثل التيار الحريدي الشرقي، بزعامة آرييه درعي، و“يهدوت هاتوراه“ ممثل التيار الحريدي الأشكنازي، بزعامة موشي غافني ويعكوف ليتسمان.

وهذان الحزبان المحسوبان على جناح المعارضة، يمتلكان 16 مقعدا بالكنيست