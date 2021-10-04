شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: مزاعم إسرائيل عن محاولة طهران تدبير هجوم بقبرص "لا أساس لها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وصفت سفارة إيران في قبرص، اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيل عن تدبير طهران هجوما على إسرائيليين بالجزيرة، بأنها ”لا أساس لها“.



وقالت السفارة في رد على طلب ”رويترز“ الحصول على تعقيب، ”هذا النظام يصدر دائما مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية“.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد اتهم إيران، اليوم الإثنين، بمحاولة تنفيذ هجوم على إسرائيليين يعيشون في قبرص، وذلك بعد اعتقال رجل في العاصمة القبرصية يحمل أسلحة نارية، الأسبوع الماضي.