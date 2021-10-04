صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا

توفي الأحد في حادث سير رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 نتيحة تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسوم كاريكاتورية ساخرة.

وقتل الرسام البالغ 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية.

وقال متحدث باسم الشرطة: "يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق ايضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم انقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحا.

وقالت رئيسة الشرطة الاقليمية كارينا بيرسون "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع إثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية الذي تضمن إساءة للنبي محمد عام 2007 غضب المسلمين.

كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت الى لقاء سفراء دول اسلامية لتخفيف التوتر.

وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاجن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.