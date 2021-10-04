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إيران: صبرنا الاستراتيجي نفد إزاء تواجد “الزمر الإرهابية” في كردستان العراق

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

سعيد خطيب زادة

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بأن صبر إيران الاستراتيجي نفد إزاء تواجد “الزمر الإرهابية” بإقليم كردستان العراق داعيا حكومة الاقليم والحكومة المركزية لاتخاذ اللازم.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، “انتهجنا صبرا استراتيجيا في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تتمركز في إقليم كردستان لكن بلغنا أصدقاءنا في العراق أن هذا الوضع لا يمكن استمراره”.

وتابع زادة قائلا: “لا نتحمل المزيد وهذه الجماعات يجب أن تخرج من الإقليم و يتم ضبط أوضاعهم كما يجب نزع سلاح هذه الجماعات”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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