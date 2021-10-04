شكرا لقرائتكم خبر عن وفود من شركات دولية تزور المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، حفل استقبال للعارضين والرعاة المشاركين فى الدورة الثانية من المعرض، المقرر إقامتها فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، وحضر الفعالية عدد كبير من الشركات العارضة لأحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح محليًا وعالميًا، وأهم اللاعبين فى صناعة الأمن والدفاع المصرية بما فى ذلك شركات Raytheonو Caterpillarو International Golden Group ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الحكومية رفيعة المستوى وممثلى بعض السفارات مثل السفارة الأمريكية والسفارة الانجليزية والسفارة البلجيكية.

وعرضت شركة كلاريون المنظمة لمعرض "إيديكس 2021"، خلال الحدث، أهم إنجازات النسخة الأولى للمعرض فى عام 2018، بالإضافة إلى أخر المستجدات والتطورات للدورة الثانية التى ستقام بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد هذا العام حضور قوى من رواد الصناعة بمختلف بلدان العالم حيث تم دعوة وفود من 90 دولة مختلفة ليتجاوز حجم النسخة السابقة بكل المقاييس.

وقال توماس جونت المدير التنفيذى لمعرض ايديكس:"نتشرف باستضافة عارضى ورعاة الدورة الثانية من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" بالقاهرة، ونترقب مشاركة المزيد من رواد الصناعة. ونتطلع إلى استمرار الشراكات والعلاقات فى ظل إقامة معرض أخر للصناعات العسكرية والدفاعية جنبًا إلى جنب مع وزارة الدفاع المصرية"، مضيفًا: "نظرًا لمحدودية المساحات واقتراب الحدث، نشجع العارضين على المشاركة فى أقرب فرصة لحجز إحدى المساحات المتبقية فقد تم حجز 90% من إجمالى مساحة المعرض من قبل كبرى المؤسسات العاملة فى الدفاع والتسليح على مستوى العالم، مما يعكس الإقبال الشديد من مختلف الجهات لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية فى العالم".