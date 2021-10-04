شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب برلماني بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة وتهنئة للقيادة السياسية بانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تأييدا لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، فى ضوء مشروع القانون المقدم من أكثر من عٌشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدين أنه يعد استكمالا لرؤية الدولة وتوجهات القيادة السياسية فى حماية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة.

وهنأ أعضاء مجلس النواب، القيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

من جانبه، تقدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والتى نجحت فيها مصر فى الانتصار على عدو غادر، قائلاً: إذا كنا نتحدث عن انتصار أكتوبر والذى مر عليه سنوات، فنحن نحقق انتصارات يومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضاء على الفقر والعوز وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف رشاد، أن هذه السنوات التى نعيشها نحقق فيها انتصارا جديدا نحو مصر الجديدة كل يوم.

وأعلن أشرف رشاد، موافقة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد أن مشروع القانون يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة هامة نحو حفظ فئة مهمة فى المجتمع ولها حقوق كثيرة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نتمنى مزيدا من هذه القوانين التى تحمى حقوق فئة هامة من أبناء الشعب المصري.

وتوجه أشرف رشاد، بالشكر لمقدم مشروع القانون، النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وبدوره، قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة النمر ضد ذوى الإعاقة، إن سبب تقديم مشروع القانون لأنه يعلم مدى المعاناة التى يلاقيها أصدقائه من ذوى الإعاقة من التنمر.

وأشار البرلماني، إلى أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التى تكشف تنمر صريح على ذوى الإعاقة والتى تسيب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار، مشيراً إلى التنمر ضد ذوى الإعاقة لا يليق بمصر ونحن فى طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لازم الفئات الأولى بالرعاية تعيش حياة كريمة زى الحياة الكريمة التى بيحققها الرئيس لكل المصريين.

وأكد النائب أن مشروع القانون خطوة أولى فى رحلة القضاء على جريمة التنمر على ذوى الاعاقة، مؤكدا أننا نحتاج مسئولية مجتمعية متكاملة فى التوعية من كل فرد فى النخبة المصرية ومن عموم المجتمع.

وتابع: "أنا حابب أختم كلمتى بجملة قالها صديق من ذوى الاعاقة ليا، قالى احنا مش ذنبنا إننا اتخلقنا بإعاقة فَلَو الناس مش هتدعمنا على الأقل يسيبونا نواجه معاناتنا بدون ألم أو تجريح".

ورحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع القانون، الذى يأتى مراعيا لحقوق 10 مليون و600 ألف مواطن، ومتسقا مع الدستور المصري، داعيا لتضافر الجهود بين المؤسسات الصحفية والاعلامية والتعليمية والتنفيذية لتذليل كافة العقبات.

من جانبها، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة المقدم من النائب محمد السلاب، يعد جزء من مجموعة تشريعات تهدف لدمج ذوى الإعاقة بشكل إيجابى فى المجتمع وضمان حقوقهم وكرامتهم آدميتهم وحمايتهم من أى إهانة قد يتعرضوا لها لأى سبب من أى حد.

وأكدت طلعت مصطفى، أهمية القانون نظرا لأنه يؤكد مبدأ انحياز المجتمع للفئات الضعيفة، وهو ما يعد من أهم مبادئ حقوق الإنسان التى تعبر عن روح الرحمة بين أفراد الشعب

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على إن يكون مشروع القانون بادرة لرفع الوعى المجتمعى بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.



























































































