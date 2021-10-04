عبدالجواد أحمد: تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" خطوة نحو مزيد من الاستحقاقات الحقوقية

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القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس يمثل انعكاسا حقيقيا لبدء عهد جديد فى منظومة حقوق الانسان بمصر، ويؤكد وجود إرادة سياسية ليس فقط منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية ولكن منذ اعتراض الرئيس وتحفظه بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية وإعادته للبرلمان والغاء عقوبة الحبس وإطلاق حرية العمل الأهلى بالإخطار وغيره من المكتسبات التى تشجع المجتمع المدنى المصرى وتحمله مسؤوليه وطنيه تجاه المجتمع والوطن داخليا وخارجيا.

وأضاف عبدالجواد أحمد: "ميلاد جديد ودماء جديده فى التشكيل الجديد للمجلس مع الخبرات الموجودة يمثل خطوه مشجعه نحو مزيد من الاستحقاقات الحقوقية وتعظيم الخطوات الإيجابية نتاج الاستراتيجية الوطنية".

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وجاء كالتالى

1ـ السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً

2-السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس

3-الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر

4- جورج إسحاق جرجس

5-الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر

6-الدكتورة/ هدى راغب عوض

7-الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد

8-الدكتورة/ نهى على على بكر

9-المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد

10-المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد

11-لمحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان

12-هانى إبراهيم فهمى إبراهيم

13-الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان

14- غادة محمود همام محمود

15-المحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم

16-المحامى/ علاء سيد كامل شلبى

17-الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف

18-نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف

19-الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني

20- سميرة لوقا دانيال أبسخرون

21-الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى

22-المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة

23- محمد أنور أحمد عصمت السادات

24- دينا هشام محمد عباس خليل

25-المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش

26- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد

27-الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد