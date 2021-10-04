شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب تاريخ من الإنجازات والخبرة الدبلوماسية.. اعرف سيرتها الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ حافل بالإنجازات والخبرة الدبلوماسية التي تراكمت عبر سنوات عملها بالمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إنها السفيرة مشيرة خطاب التي تخرجت من كلية سياسة واقتصاد عام 1967 وعملت كسفيرة لمصر في عدة دول وعملت على توثيق علاقة مصر بتلك الدول.

نالت السفيرة مشيرة خطاب درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – قسم العلوم السياسية في القانون الدولي الإنساني، من جامعة جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية نالت الماجستير في العلاقات الدولية " قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من اجل السلام-دراسة تحليلية"، درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – قسم العلوم السياسية. – مصر، و تعد ثانى سيدة تولت منصب وزارى الدولة لشئون الخارجية و تولت وزارة الدولة للأسرة والسكان ، كما عملت كسفيرة لمصر في عدة دول وعملت على توثيق علاقة مصر بتلك الدول

نحجت السفيرة مشيرة خطاب في اجتياز المسابقة السنوية لاختيار أصلح العناصر للعمل الدبلوماسي وكان هذا مدخلها للعمل في وزارة الخارجية المصرية عام 1968، وذهبت إلى تشيكوسلوفاكيا لتكون سفيرة مصر هناك بين 1990 و1995، وتعد أول سفيرة لمصر لدى جنوب أفريقيا ما بين 1995 و1999 وكانت سبب في تقوية علاقة مصر بدول جنوب أفريقيا وخاصة دولة جنوب افريقيا من خلال الحوار ومحاولة تحقيق مصالح ناجحة لطرفين والتركيز على منافع علاقة كلاً بالأخر .

وبعد أن عينت في منصب مساعد وزير الخارجية المصري لمدة عام، تولت منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة والمختص بتنظيم واعداد وتخطيط العمل الوطني من أجل الأطفال والأمهات بصفة رسمية (1999-2009) ثم منصب رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما ساهمت بطريقة فعالة في سحب تحفظات مصر على اتفاقية حقوق الطفل عام 2003 رغم حساسية القضية بسبب التعلل بمخالفة المواد موضع التحفظ للشريعة الإسلامية خلال عملها كنائبة رئيس احدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

اختيرت مشيرة خطاب كثالث أعظم ناشطة حقوق انسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ضمن 5 اخريات في ديسمبر 2013، كما تم انتخابها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بترشيح من الحكومة المصرية كخبيرة في لجنة حقوق الطفل بجنيف وهي احدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2002-2010) حيث شغلت منصب المقرر ثم نائب الرئيس، كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة محمود خطاب.