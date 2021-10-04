شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بفرض بعض التدابير الاحترازية بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 442 لسنة 2021 بشأن إخلاء بعض المناطق وعزلها وحظر التجوال ببعض المناطق بشبه جزيرة سيناء، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن .

وأشار جبالى، إلى أنه قد ورد للمجلس كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، والذى نص على أنه نظرا للظروف الأمنية التى تشهدها بعض مناطق شبه جزيرة سيناء تقرر إجازة فرض التدابير الآتية كلها أو بعضها ببعض مناطق شبه جزيرة سيناء:

حظر التجوال

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها

إخلاء بعض الأماكن أو المناطق

حظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة

حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص أو المنشآت

حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها

حظر سير الدراجات البخارية أو مركبات الدفع الرباعى أيا كان نوعها

تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا بالمدارس

حظر استخدام المصريين أو الأجانب لطائرات الدرون سواء بتصريح أو بغير تصريح

حظر استخدام المواد ثنائية الاستخدام والتى تستخدم لصناعة المواد المتفجرة

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يفرض حظر التجوال بالمناطق والتوقيتات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.