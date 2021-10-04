شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وعضوية كل من:
1-محمد محمد عبدالمقصود محمدمستقبل وطن
2-محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين)مستقبل وطن
3-يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحرمستقبل وطن
4-محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان)مستقبل وطن
5-محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد)مستقبل وطن
6-حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة)مستقبل وطن
7-أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل)مستقبل وطن
8-محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا)مستقل
9-مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان)الشعب الجمهوري
10أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب)الوفد الجديد
11-مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران)حماة الوطن
12-مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي)الإصلاح والتنمية
13-مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر)المصري الديمقراطي الاجتماعي
14-سناء حسان طايع علي (سناء الحساني)مصر الحديثة