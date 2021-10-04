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مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وعضوية كل من:

1-محمد محمد عبدالمقصود محمدمستقبل وطن

2-محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين)مستقبل وطن

3-يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحرمستقبل وطن

4-محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان)مستقبل وطن

5-محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد)مستقبل وطن

6-حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة)مستقبل وطن

7-أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل)مستقبل وطن

8-محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا)مستقل

9-مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان)الشعب الجمهوري

10أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب)الوفد الجديد

11-مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران)حماة الوطن

12-مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي)الإصلاح والتنمية

13-مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر)المصري الديمقراطي الاجتماعي

14-سناء حسان طايع علي (سناء الحساني)مصر الحديثة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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