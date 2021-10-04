شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 8 اتفاقيات دولية للجان النوعية بـ"النواب" لدراستها.. اعرف التفاصيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 8 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدرساتها بعد أن أكدت اللجنة التشريعية عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون بها، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

وجاءت الاتفاقيات كالآتى :

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، الموقع فى القاهرة 2202..

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة لاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والتشريعية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2019، وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الاقتصادية ومكاتب العلاقات الخارجية والتعليم والبيئة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين يابانى بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، وتم إحالته الى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب الاقتصادية والخارجية والخطة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الخارجية والاقتصادية والخطة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، من لجنة التضامن ومكاتب لجان الدفاع والدينية والخطة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الصحية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة فى تحقيق المشاريع ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية، إحالته إلى للجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكاتب لجان النقل والمواصلات والطاقة والعلاقات الخارجية والشئؤن الاقتصادية.



























































































