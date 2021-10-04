شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سحابة سوداء تثير ذعر سكان مدينة «سيدني» الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وثق مقطع فيديو ظهور سحابة سوداء كثيفة غطت سماء مدينة سيدني الأسترالية، ما أثار فزع السكان.
وتداول وسائل إعلام اللقطات التي تم التقطاها بواسطة طيارة مسيرة، وتظهر مدى كثافة السحابة حتى أنها حجبت ضوء الشمس عن المدينة، وأحالت نهارها إلى ما يشبه الليل، بحسب سبوتنيك.
يأتي ظهور هذه السحابة المرعبة بالتزامن مع إصدار السلطات الأسترالية تحذيرا من موجة من الطقس السيئ.
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