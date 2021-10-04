شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات إعصار «شاهين».. تعليق الدراسة 3 أيام في عدد من محافظات «عُمان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة لمدة 3 أيام، وتعليقها في محافظتي مسقط والظاهرة يوم غد الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها : ” نظراً لتأثر محافظات مسقط وجنوب الباطنة وشمال الباطنة بالحالة المدارية (شاهين) تأثراً مباشراً يومي الأحد والاثنين، وبعد التنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في محافظتي جنوب الباطنة وشمالها للأيام الثلاث القادمة على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.”

كما قررت الوزارة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة في محافظتي مسقط والظاهرة يوم غد الثلاثاء 5 أكتوبر على أن تستأنف الدراسة يوم الأربعاء 6 أكتوبر.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات من خلال المحافظات التعليمية حسب تقييم المديريات في المحافظات الأوضاعها بالتنسيق مع اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بالوزارة.