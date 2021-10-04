عبدالله حمدوك يصدم الجميع: السودان لا يملك المياه الكافية لتلبية استهلاك المواطنين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده لا تمتلك المياه الكافية لتلبية استهلاك المواطنين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حمدوك اليوم، الاثنين، خلال احتفال تدشين الاستراتجية المائية لوزارة الري والموارد المائية السودانية.

وبحب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد عبر حمدوك عن صدمته كمواطن عادي من الحقائق التي تقول بأن السودان بكل ما لديه من موراد مائية ومصادر للمياه تحيط به من كل مكان لا يمتلك الماء الكافية لاستهلاك شعبه.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن بلاده بكل ما لديها من موارد مائية كان يفترض بها حتى تصدير المياه للدول الأخرى، لكن ما تمر به البلاد الآن يعتبر سبباً كافياً لوضع استراتيجية شاملة لحفظ كل ما تمتلكه من موارد مائية للحفاظ على كل قطرة مياه لدينا.

وشدد حمدوك على أهمية المياه لكل مناحي الحياة، سواء للزراعة أو التنمية أو حتى أمن واستقرار البلاد، حيث كان نقص المياه في كثير من الأحيان سببا لاندلاع النزاعات الداخلية.

من ناحية اخرى، أصدر مجلس الوزراء السوداني بياناً أعلن خلاله أن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح "يوشك على النفاد".

وأوضحت الحكومة السودانية في بيان جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها أن "إغلاق ميناء بورتسودان" بسبب الأوضاع في شرق البلاد.

كما تحدث البيان عن الأوضاع شرقي البلاد، قائلاً إن مجلس الوزراء الانتقالي يؤكد على أن "قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى".