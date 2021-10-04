ضبط شخص لقيامه بالإتجار في المخدرات وبحوزته أسلحة نارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات " ملكه "، وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات– 2 خزينة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – عدد "2" هواتف محمولة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة

لتسهيل تحركاته، كما أقر بتحصله على السلاح الناري المضبوط بحوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراه لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمني بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.