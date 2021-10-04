بنك HSBC مصر يطلق منصة للشركات لتنفيذ معاملات التداول بالعملات الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك HSBC مصر إطلاق منصة HSBC Evolve التي ستتيح للعملاء من الشركات إمكانية تنفيذ معاملات التداول بالعملات

الأجنبية، بدءاً من مرحلة ما قبل التداول وحتى إلى ما بعد التداول

وبحسب بيان صادر للبنك اليوم الاثنين تعتبر منصة HSBC Evlove، التي تطلق لأول مرة في السوق المصري، منصة تداول فردية ذكية وتفاعلية حائزة على العديد من جوائز حيث تتيح للعملاء من الشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات HSBC، على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع.

وقال تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر ونائب رئيس مجلس الإدارة: "نحن في HSBC ، نتفهم الدور الذي يلعبه الابتكار الرقمي في تحويل الأعمال"

وأضاف أن إطلاق منصة HSBC Evolve يؤكد التزامنا بتزويد عملائنا بمنصة رقمية سلسة وآمنة لمساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من فرص السوق وتحسين إمكانية إجراء معاملاتهم الخارجية."

وتمنح منصة HSBC Evolve العملاء من الشركات القدرة على التحكم وتوفير قيمة أفضل طوال سير إجراءات تنفيذ معاملات التداول وإمكانية الاطلاع بشكل عام وكامل على جميع الصفقات المنفذة من خلال HSBC بشكل فوري ومباشر بحسب البنك.

كما تمنحهم القدرة على أداء مجموعة واسعة من أنشطة التداول من مكان واحد.

وقال ياسر يحيى، رئيس الأسواق العالمية لدى بنك HSBC مصر: "تتمثل منصة HSBC Evolve بكونها منصة ذكية لتنفيذ صفقات التداول وإدارة التعرض للمخاطر للارتقاء بمستوى معاملات التداول بالعملات الأجنبية".

وتابع "كما تتيح للعملاء منصة للتداول بالعملات الأجنبية قابلة للتخصيص والتكيف مع تقلبات الأسواق والتكنولوجيا سريعة التغير والتطور، مما يجعل تنفيذ المعاملات أمراً أكثر سهولة ومرونة وفعالية من خلال تقديم تجربة سلسة لتنفيذ المعاملات في بيئة آمنة وسهلة الاستخدام."

وذكر البيان أن المنصة صممت لمساعدة أمناء الخزينة لدى الشركات في توفير الوقت والتكاليف والتقليل من المصاريف التشغيلية والحد من المخاطر وزيادة التحكم في أنشطة التداول بالعملات الأجنبية.