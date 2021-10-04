وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تهدف إلى توفير فرص تعليمية بمعايير عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية، يهدف إلى مواكبة الطلب المُتزايد على التعليم العالي، وتوفير فرص تعليمية للطلاب وفقًا للمعايير العالمية، من خلال الاعتماد على تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن إحداث طفرة تنموية في المنطقة التي تقع بها الجامعة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، جامعة المنوفية الأهلية، يرافقه محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، ورئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولفيف من قيادات المحافظة ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ بمباني الجامعة.

واستمع وزير التعليم العالي، إلى شرح تفصيلي عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدًا بمعدلات تنفيذ المشروع الذي يسير وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والجداول الزمنية المُعدة مُسبقًا.

ووجه الوزير، بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجداول الزمنية، تمهيدًا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية بأحدث النظم والوسائل التكنولوجية الحديثة ووفقًا للمواصفات العالمية، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة للطلاب.

يذكر أن جامعة المنوفية الأهلية تقدم 22 برنامجًا دراسيًا في 13 مجالًا دراسيًا تشمل: (الطب، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، تكنولوجيا العلوم الصحية، علوم التمريض، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم الزراعية، علوم الهندسة، هندسة الحاسوب، الفنون، العلوم الأساسية، علوم الحاسوب، الأعمال).