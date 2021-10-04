اتحاد كتاب مصر يعلن أسماء الفائزين بجوائز 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، نتيجة جوائز الاتحاد لعام 2021، وخلال السطور المقبلة نستعرض نتيجة الجائزة.

أولاً: جوائز الاتحاد "قيمة كل منها 10000 جنيه":

ــ جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعرة تقى المرسى مصطفى

المحكمون: "الدكتور مصطفى رجب، صلاح اللقاني، عاطف عبد العزيز".

ــ جائزة شعر العامية فاز بها الشاعر محمود فهمى الدسوقي،

المحكمون: "عبد الستار سليم، كوثر مصطفى، مصطفى مقلد".

ــ جائزة النقد الاًدبي فاز بها الدكتورة أمل الجمل

المحكمون: "الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك، الدكتور أحمد حلوة، الدكتور أبو الحسن سلام".

ــ جائزة الرواية فاز بها الكاتب الدكتور كمال رحيم

المحكمون: "نبيل عبد الحميد، محمد قطب، حسين عبد الرحيم".

ــ جائزة الترجمة فاز بها المترجم حاتم ربيع حسن.

المحكمون: "الدكتور مكارم الغمري، والدكتور أحمد الحسيسي، الدكتورة فاطمة خليل".

ــ جائزة أدب الأطفال فاز بها الكاتب صلاح فؤاد شعير.

المحكمون: "الدكتور مصطفى أبو شوارب، صفاء عبد المنعم، نادية كيلاني".

ثانيا: سبع جوائز خاصة على النحو الآتي:

ــ جائزة الدكتور عبد الغفار مكاوي في القصة "قيمتها 1500 جنيه" فاز بها الدكتور هشام قاسم.

المحكمون: "الدكتور إبراهيم عوض، الدكتورة عطيات أبو العنين، أحمد مرسال".

ــ جائزة الدكتور حسن البنداري في القصة القصيرة "قيمتها 5000 جنيه" فازت بها إيمان عنان.

المحكمون: "الدكتورة إلهام سيف الدولة، الدكتور صلاح معاطي، سمير الفيل".

ــ جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب "قيمتها 5000 جنيه" تقرر حجب الجائزة بناءً على قرار مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في هذا الشأن وذلك لوجود مرشح واحد حصل على أقل من 85%.

المحكمون "محمد أبو العلا السلاموني، الدكتور عمرو دوارة، الدكتورة وفاء كمالو".

ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب "قيمتها 5000 جنيه"، فاز بها الكاتب أيمن رجب طاهر.

المحكمون: "الدكتور محمود الشهابي، الدكتور السيد نجم، شوقى بدر يوسف، الدكتور خالد أبو الليل".

ــ جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية "قيمتها 5000 جنيه" فاز بها هناء عبد الهادي.

المحكمون: "الدكتور محمد يونس عبد العال، سهام بيومي، فكرى داود".

ــ جائزة نوال مهني للشعر الفصيح "العمودي والتفعيلي" و"قيمتها 10000جنيه" فاز بها الدكتور عايدي على جمعة.

المحكمون: "الدكتور فوزي خضر، ثروت سليم، أحمد عنتر مصطفى".

7- جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال وقيمتها 3000 جنيه، فاز بها شاكر صبري

المحكمون: "جابر بسيوني، السيد حسن، على عبد الدايم".​