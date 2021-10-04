حملة لمكافحة النمل الأبيض في خليج العقبة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، حملة لمكافحة النمل الأبيض بمدن خليج العقبة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المديرية للقضاء على النمل الأبيض ، تنفيذًا لتوجيهات المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

قال الدكتور محمد خليل، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الحملة تستهدف مكافحة النمل الأبيض بمدن شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وذلك على مدار أسبوع متواصل للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الإثنين، أنه جرى إخطار جميع الإدارات الزراعية بمواجهة النمل الأبيض، وتوفير المبيدات الخاصة بالقضاء عليه، وحظر إقامة أي منشآت عامة أو خاصة إلا بعد وقايتها ضد حشرة النمل الابيض، ورش الأرض والتأكد من عدم وجود أي أثر له قبل البناء، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المعنية.

وأوضح أن النمل الأبيض يشكل خطرًا على الإنسان ويجب الابتعاد عن مناطق تجمعه، لكونه نوع من الحشرات التي تعيش في مجموعات كبيرة أو مستعمرات في باطن الأرض، ولونه أبيض، ورأسه متصلة بشكلٍ مباشر مع ذيله، ويتغذى على السيليولوز الذي يوجد في أخشاب الأشجار والنباتات المختلفة .

وأشار إلى أنه يجب عدم رش حوائط وأسقف المنازل بالمبيدات على الإطلاق لخطورة ذلك على قاطنيها إضافة إلى عدم جدوى الرش، وعدم إجراء معاملات كيماوية بالقرب من مصادر المياه "حنفيات الشرب، طلمبات المياه، الآبار، والمصارف)، وعدم خلط المبيد بالأسمنت في البناء ما لم يتوافر خواص معينة للأسمنت حتى لا يتدهور المبيد ويفقد فاعليته.