التشكيل الجديد لـ "قومي حقوق الإنسان".. شيحة: سنجعل المجلس مرجعية معلوماتية للمنظمات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق المحامي عصام شيحة، على اختياره ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، موجها الشكر لأعضاء المجلس السابقين وعلى رأسهم الوزير محمد فايق، والذي قدم إسهامات عديدة لملف حقوق الإنسان.

وقال شيبحة، لمصراوي، إن التشكيل الجديد تضمن قامات مهمة وبالتأكيد ستكمل مسيرة المجلس السابق، متابعا: سنعمل على أن يكون المجلس القومي مرجعية للمنظمات الدولية في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان

والتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية.

وواصل: أتمنى أن نعمل على تطوير آلية العمل في فروع المجلس ولا نريد أن نسبق الأحداث حتى ينعقد الاجتماع الأول لوضع خطط مستقبلية في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد خطوة مهمة للعمل الحقوقي.

واختتم الحقوقي عصام شيحة: سنعمل أيضا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يحقق أهدافها المرجوة وكذلك تصحيح المفاهيم المتعلقة بالملف الحقوقي المصري.