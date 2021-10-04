خاص| هل يُقام سوق الجمعة بعد التوجيه بغلقه على خلفية بيع حيوانات برية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء إبراهيم عوض، متحدث محافظة القاهرة، والسكرتير العام المساعد، إن ما تردد بشأن إغلاق سوق الجمعة بحي الخليفة بشكل نهائي (في الوقت الحالي) غير صحيح.

وأضاف عوض، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم منع بيع الحيوانات البرية بشكل تام في السوق، موضحا أن السوق سيقتصر فقط على بيع الحمام.

وعن إقامة السوق يوم الجمعة المقبل من عدمه، قال: السوق شغال يوم الجمعة ولكن لن يتم بيع الحيوانات البرية فيه.

وأوضح أنه سيتم تنظيم حملات مستمرة على السوق طوال فترة انعقاده من قبل أجهزة المحافظة والحي من أجل ضبط أي محاولات لبيع حيوانات برية بالمخالفة لقانون البيئة.

يأتي ذلك في ظل صدور وجود تضارب في المعلومات بشأن غلق السوق من عدمه على خلفية ضبط حيوانات برية معروضة للبيع بالمخالفة للقانون.

الحملة التي تم شنها استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين؛ لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط 8 ثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان صادر عنها بشأن الواقعة، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد على أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لغلق سوق الجمعة.