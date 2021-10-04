ظهرت الآن. . نتيجة تنسيق الأزهر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عقد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، قليل قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020/2021م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏