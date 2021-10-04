الاتحاد الافريقي يتبنى مقترحات الجزائر لتعزيز مكافحة الارهاب في افريقيا

اسماعيل عبد الحي - أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه الوزاري الأخير، تبنيه مقترحات الجزائر الرامية لتعزيز مكافحة الإرهاب في أفريقيا عبر تفعيل مختلف الآليات التي وُضعت لهذا الغرض على مستوى المنظمة القارية.

ودعا بيان صادر عن المجلس في ختام أعمال الاجتماع الوزاري امس إلى تفعيل الصندوق الأفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب، وإنشاء قائمة أفريقية للأشخاص والجماعات الضالعة في أعمال إرهابية، إلى جانب تفعيل مذكرة التوقيف الأفريقية.

يذكر أن الجزائر تقدمت بداية الشهر الماضي بمجموعة من المقترحات في إطار ممارسة عهدتها كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا عبر رسالة بعث بها الرئيس عبدالمجيد تبُّون إلى رئيس الكونغو الديمقراطية, فيليكس تشيلومبو, الذي يتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأفريقي.