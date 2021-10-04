شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الدرون تتسبب في أزمة بعمليات الإنقاذ بعمان عقب كارثة إعصار شاهين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تسبب طائرات الدرون في أزمة بعمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها فرق الدفاع المدني بسلطنة عمان في عمليات الإجلاء. ووجهت رسالة لأصحاب طائرات (درون) بعدم استخدامها في الوقت الحالي وإعطاء الأولية لفرق البحث والإنقاذ لإنجاز مهامها. ونوهت رسالة التحذير إلى أن طائرات البحث والإنقاذ وعمليات الإجلاء، تواجه صعوبة بسبب تزايد طائرات الدرون، والتي تعيق من حركة فرق الإنقاذ. وطالبت أصحاب الطائرات بعدم استخدامها في هذا التوقيت، وإعطاء الأولوية، لفرق البحث والإنقاذ.

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