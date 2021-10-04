شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سلطنة عُمان .. 7وفيات جديدة جراء " إعصار شاهين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة الأنباء العُمانية عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان جراء الحالة المدارية شاهين بمحافظة شمال الباطنة.

وكان طيران شرطة عُمان السلطانية قد عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وادي البطحاء.

وتُشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليًا ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.