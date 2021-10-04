شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان : 5 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الاثنين عدم تسجيل حالات إصابة محلية بفيروس كورونا ، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

ونقلت صحيفة تايوان نيوز عن المتحدث باسم المركز شوانج جين هسيانج إنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس لأشخاص قادمين من الخارج.

وأضاف أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا وصلت إلى 844 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.

قد أجرت تايوان منذ بداية الجائحة 3 ملايين و460 ألفا و241 اختبار لفيروس كورونا، وجاءت نتيجة 3 ملايين و 442 ألفا و726 منها سلبية.

وسجلت تايوان 16 الفا و 255 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 1620 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.