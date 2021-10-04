التخطيط والنقل تناقشان مشروع قطار بغداد المعلق

بغداد - ياسين صفوان - ناقشت وزارتي التخطيط والنقل، اليوم الاثنين، واقع عمل الشركات العامة واليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية لشركات وزارة النقل.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بحضور وزيري التخطيط خالد بتال النجم، والنقل ناصر حسين بندر الشبلي، عقدت الوزارتان، اليوم، الاثنين اجتماعا مشتركا بمشاركة وكيلي الوزارتين والمديرين العامين للشركات التابعة لوزارة النقل ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط".

واضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع عالي الاهمية، مناقشة واقع الشركات العامة التابعة لوزارة النقل، والمشاريع المستمرة التي تنفذها هذه الشركات".

وبحسب البيان، اكد وزير التخطيط، ان "عمل الشركات العامة سواء تلك التابعة لوزارة النقل او في باقي الوزارات، ينبغي ان يكون مجديا، وان تسهم هذه الشركات في دعم الناتج المحلي الاجمالي، من خلال تحقيق ايرادات مالية، تتناسب وحجم المهام التي تؤديها"، مشيرا الى ان "المشاريع التي تنفذها هذه الشركات يجب ان يتم تمويلها من الارباح المتحققة، وبالتالي، لن يتم تخصيص اي تخصيصات مالية لهذه الشركات ضمن الموازنات العامة للسنوات المقبلة".

وذكر البيان، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مشاريع الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، ومن بينها مشروع قطار بغداد المعلق، واهمية ادراجه ضمن خطة العام الحالي، بعد استكمال متطلبات الادراج، كما ناقش الاجتماع، مشروع شراء عدد من طائرات البوينغ لتطوير عمل شركة الخطوط الجوية العراقية".