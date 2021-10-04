درجال يدعو الجماهير الرياضية إلى دعم المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية

دعا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الشباب والجمهور الرياضي، اليوم الاثنين، الى إطلاق حملة لدعم المنتخب الوطني في مباراتيه المقبلتين أمام لبنان والإمارات ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.

وأكد درجال في بيان ورد لـ الخليج 365، "ضرورة دعم المنتخب الوطني والوقوف خلفه والشد من ازر اللاعبين من أجل تجاوز الاخفاق في المباراة السابقة امام إيران وتحقيق نتيجة إيجابية يعود من خلالها المنتخب الى طريق الانتصارات".



ودعا وزير الشباب الى "إطلاق (هاشتاكات) على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشباب العراقي والجمهور الرياضي لدعم اسود الرافدين، وإيصال رسالة إيجابية للاعبين بأننا مازلنا نثق بقدراتهم على تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل".

