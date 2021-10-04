أبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيمت مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، اليوم الإثنين، في الوقت الذي تواجه فيه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيجراي المتواصل منذ أشهر.

وأدى أبي أحمد اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، كما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائب أبي أحمد.

وفي يونيو الماضي، حقق حزب أبي أحمد فوزاً كاسحاً في الانتخابات، حيث حصل على 410 مقاعد من أصل 436 مقعداً في البرلمان جرى التنافس عليها.

ويضم البرلمان الإثيوبي 547 مقعداً، وقد تأجلت الانتخابات لشغل مقاعد بعض المناطق حتى نهاية سبتمبر الماضي، لكن ذلك لم يكن ليؤثر على نتائج جولة يونيو التي حسمت فوز حزب رئيس الوزراء.

وكانت بعض أحزاب المعارضة قد انتقدت هذه الانتخابات وقاطعتها، بينما وصفها بعض مراقبي الانتخابات الأجانب بأنها أفضل من الانتخابات السابقة.

وحضر ثلاثة رؤساء دول إفريقية فقط- نيجيريا والسنغال والصومال- مراسم تنصيب أبي أحمد اليوم الاثنين.

يشار إلى أن أبي أحمد تولى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في أبريل 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.