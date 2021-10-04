شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد أولى اجتماعاتها بالدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أولى اجتماعاتها في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

يشار إلي أنه مع بداية كل دور، يشرع المجلس في ضوء ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس، في استكمال أجهزته الداخلية، والتي تبدأ من انتخابات اللجان النوعية والتي انتهي منها المجلس أمس، حيث أعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخابات في اللجان الـ25 ليشرع بعد ذلك في تشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم.

وتشكل اللجنة العامة، وفقا للائحة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، فضلا عن خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.

وفي ضوء التعديلات الأخيرة علي مادة تشكيل اللجنة العامة، والتي يقضى بأن يكون من بين تشكيلها ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، بعدما كانت قاصرة على الأحزاب التى تحصد 10 مقاعد فأكثر، فأن 6 أحزاب سياسية جديدة تمكنت من الانضمام إليها وتتمثل في أحزاب " التجمع، النور، المصرى الاجتماعى الديمقراطي، الحرية، المؤتمر، الاصلاح والتنمية "، فى اللجنة العامة، ليرتفع عدد الأحزاب الممثلة داخلها لـ11 حزبا سياسيا.