شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشروعات قوانين أحالها مجلس النواب للجان النوعية فى أولى جلساته..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الثاني، بعقد الجلسة الافتتاحية يوم السبت الماضى الموافق 2 من شهر أكتوبر الجارى، وواصل الجلسات أمس الأحد، ويستأنف جلساته اليوم الاثنين، وشهدت جلسات السبت والأحد، إحالة 8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها، منها 6 مشروعات قوانين من الحكومة، ومشروعين من النواب.

وفى هذا الصدد، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، وجاءت كالتالى:

1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة.

3-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

4 – مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، حيث أحاله إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

5-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقي وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

6 -مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

7 - مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادي)

8- مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)