شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم.. يبحثون عن فتات اللحم وسط أكوام العظام وبقايا جثث الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعيش الملايين من سكان البرازيل في فقر مدقع وصل بهم إلى الجوع، وسط أزمة اقتصادية طاحنة عمقتها تأثيرات وباء كورونا، مما دفع بعضهم إلى البحث عن الطعام بأي طريقة كانت.

ومؤخرا التقط المصور البرازيلي الشهير دومينيغوس بيكسوتو صورا مؤلمة، لفقراء يبحثون عن فتات اللحم وسط أكوام من العظام وبقايا جثث الحيوانات، كان لها صدى واسع في أنحاء أكبر بلد في أميركا اللاتينية، بحسب سكاي نيوز.

ونشرت الصور في عدد من وسائل الإعلام البرازيلية، منها صحيفة “إكسترا” المحلية واسعة الانتشار، مع عنوان “البرازيل 2021.. ألم الجوع”، فأثارت موجة من الغضب وصلت أصداؤها إلى البرلمان.

والتقطت الصور من شاحنات تنقل العظام وبقايا جثث الحيوانات إلى مصنع للأعلاف والصابون، في ريو دي جانيرو.

وقال أحد سائقي الشاحنات، ويدعى خوسيه ديفينو سانتوس لـ”إكسترا”: “في بعض الأيام أريد أن أبكي. كان الناس في السابق يأتون إليّ ويطلبون قطع العظام لكلابهم، الآن يطلبونها لتحضير الطعام لأنفسهم”.