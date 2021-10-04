الحكومة: مخزون السودان من الدواء والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء

03 أكتوبر , 2021 قال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الأحد إن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والقمح والوقود يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في البلاد.

وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

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