سيجيت تطلق أقراصاً صلبة جديدة لإكس بوكس

03 أكتوبر , 2021
أطلقت شركة سيجيت مجموعة من الأقراص الصلبة الجديدة مطورة خصيصاً لأجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس.
وأوضحت الشركة أن الأقراص الصلبة الجديدة، Game Drive Hub for Xbox وGame Drive for Xbox والإصدار الخاص Game Drive for Xbox Halo Infinite، تتوافق مع أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X وإكس بوكس Series S وإكس بوكس وان وكذلك Game Pass.
ويمتاز مظهر الأقراص الصلبة بتصميم بسيط مع إضاءة LED بالأخضر.
وتتصلهذه الأقراص بأجهزة الألعاب عن طريق منفذ USB 3.2 من الجيل الأول، ويمكن إعدادها مع نظام تشغيل مايكروسوفت إكس بوكس في أقل من دقيقتين، ولا تحتاج إلى وحدة منفصلة للإمداد بالطاقة.
ووتوفر في هذه الأقراص اسعة تخزينية تصل إلى 8 تيرابايت، وتزخر جميعها بخدمات سيجيت لاستعادة البيانات لمدة 3 أعوم.
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