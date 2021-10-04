كورونا.. استمرار ارتفاع عداد الإصابات والوفيات حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في معظم أنحاء العالم، وسط انتشار للسلالات المتحورة التي زادت الأمر تعقيدا.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 235 مليوناً و434 ألفا و191 إصابة، الأحد، في 210 دول ومناطق.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و811 ألفا و825 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 212 مليونا و243 ألفا و461 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الصين تسجل 28 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بكوفيد-19، السبت، هبوطا من 41 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محليتان.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 هبوطا من 19 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96231 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ارتفاع وفيات الهند إلى 448817

أعلن بيان حكومي، الأحد، تسجيل الهند 22842 إصابة و244 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إنه بذلك وصل مجمل عدد الإصابات في الهند إلى 33.81 مليون والوفيات إلى448817.

سلالة دلتا تنتشر في أستراليا

أظهرت بيانات صحية تسجيل أستراليا أكثر من 1900 إصابة جديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، الأحد، مع مواجهة السلطات صعوبة في وقف تفشي المرض في أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان وانتقال الإصابات إلى ولايات جديدة.

وسجلت ولايتا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، اللتان تشهدان إغلاقا منذ أسابيع، 1887 إصابة و13 حالة وفاة.

وسجلت ولاية تسمانيا التي لم تسجل فيها إصابة منذ 58 يوما، إصابة محلية جديدة في ساعة متأخرة من مساء السبت، وكانت هناك إصابات جديدة في ولاية جنوب أستراليا في مطلع الأسبوع.

6164 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و252300 بعد تسجيل 6164 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 93786 بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.