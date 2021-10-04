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خطوة بخطوة.. آلية التصويت الخاص لمنتسبي الأمن (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - الخطوات هي:
1- يقدم الناخب البطاقة البايومترية حصرا الخاصة بالتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية مع وثيقة اثبات شخصية (هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية).

2- استخدام اصبع الابهام الايسر لأخذ البصمة وسحب البطاقة ومن ثم تسليم المنتسب وصل البطاقة.


3- يقوم الموظف المختص بالتاشير بقلم الختم على اسم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها الناخب واجراء عملية المسح الضوئي لرقم ورقة الاقتراع في الباركود السري.

4- يعطى الناخب ورقة الاقتراع للادلاء بصوته، بالختم من خلال قلم التأشير على رقم المرشح الذي يرغب بالتصويت اليه.

5- يقوم الناخب بوضع اصبع السبابة اليمنى في الحبر قبل وضع ورقة الاقتراع في الصندوق.



وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت الجمعة الماضية، عن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري.

وبينت المفوضية، ان "الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري هي:
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
جهاز مكافحة الإرهاب
وزارة داخلية الإقليم
وزارة البيشمركة
النازحون
نزلاء السجون العراقية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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