بالفيديو: استنفار امني في مختلف المحافظات لحماية محطات الاقتراع

بغداد - ياسين صفوان - تستنفر القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لتأمين مراكز الاقتراع في البلاد وانجاح الاستحقاق الانتخابي ومنع الأحزاب التي تمتلك السلاح المنفلت من السيطرة على هذه المراكز لاسيما وان الأنتخابات السابقة شابها الكثير من اللغط مما ادى الى فقدان الثقة لنسبة كبيرة من المواطنين بالعملية السياسية.

الخطط التي وضعتها اللجنة المعنية بتأمين الانتخابات تمثلت بوضع اطواق حول مراكز الاقتراع وترك الطرق مفتوحة ضمن الدوائر الانتخابية لتسهيل تنقل الناخبين، وهذا ما دفعها لاجراء عدد من الممارسات الأمنية للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات.



وعلى مايبدو ان الحكومة الآن امام امتحان صعب هو السيطرة على السلاح المنفلت ومنع الأحزاب التي تمتلك المال والنفوذ من التلاعب في نتائج الاقتراع ، لاسيما وان ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هو عدد المراقبين الدوليين وتسليط الضوء على العملية الانتخابية برمتها من قبل مختلف دول العالم ما يعني ان أي خرق امني سيحرج الحكومة العراقية امام العالم.

