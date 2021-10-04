شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد تيسير مطر أن هذه الذكرى الخالدة فى نفوس المصريين جيلا بعد جيل سجلها التاريخ بأحرف من نور لأبطال قواتنا المسلحة والشهداء الذين رووا بدمائهم أرض سيناء العزيزة وتحريرها من دنس العدو وسطروا ملحمة عسكرية خالدة على مر الزمان.

وذكر تيسير مطر أن شعب مصر العظيم وهو يحتفل بتلك الذكرى مع رئيسه وقواته المسلحة يذكر بكل فخر واعتزاز شهيد مصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل العبور والذى قاد تلك الملحمة بكل اقتدار، موضحا أننا نستلهم العبر والدروس من حرب أكتوبر المجيدة ونفتخر بماضينا ونعتز بحاضرنا فى ظل قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذى يسعى لوضع مصر فى المكانة التى تليق بها اقليميا ودوليا وحرصه الشديد على دعم وتقوية قواتنا المسلحة بأحدث ماوصلت اليه ترسانة الأسلحة العالمية لتظل كما كانت على مر التاريخ درعا لحماية مصر وشعبها.

ووجه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل بأسمه وأسم جميع قيادات واعضاء الحزب رسالة تحية وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة تلك الذكرى الخالدة

كما هنا المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية والذى يضم 42 حزبا سياسيا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بتلك الذكرى الخالدة.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامي للتحالف أن جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسى عبروا عن فرحتهم بتلك الذكرى التى تعيد للأذهان ملحمة بطولية مصرية خالدة فى سجلات التاريخ العسكرى للعالم.

وذكر بيان تحالف الأحزاب المصرية أن المصريين البالغ أعمارهم الان 48 عاما والذين ولدوا فى أكتوبر1973عليهم ان يطالعوا بكل فخر ما صنعته أيدى الابطال من اجدادهم وابائهم ليظل محفورا فى ذاكرتهم ابد الدهر تتناقله الأجيال المصرية

وأشار بيان التحالف إلى أن ما يتحقق الآن على أرض مصر عسكريا وامنيا وعمرانيا وتعليميا بفكر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يمثل ملحمة بطولية على أرض مصر تفرض علينا جميعا التكاتف القوى والمساندة والدعم لقائد هذة الملحمة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسعى لكى تكون مصر أم الدنيا وقد الدنيا

وحيا بيان التحالف روح الشهيد البطل محمد أنور السادات قائد العبور فى 1973 وجميع أرواح الشهداء من قادة وضباط وجنود والذين روا بدمائهم الطاهرة أرض سيناء للغالية وعودتها إلى حضن الوطن".