قطر تسمح بدخول المسافرين المتلقين للقاحي "سبوتنيك V" و"سينوفاك"

اسماعيل عبد الحي - أدرجت وزارة الصحة القطرية لقاحي "سبوتنيك V" الروسي و"سينوفاك" الصيني في قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط للمسافرين القادمين إلى البلاد.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد عن التحديثات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى سياسة السفر والعودة الخاصة بمواجهة مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه التحديثات تهدف إلى "تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر، وذلك في ظل الانخفاض الملحوظ لحالات الإصابة بـفيروس كوفيد-19 في الأسابيع الماضية، مع الالتزام التام بجميع السبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر الفيروس".

وأوضح البيان أن قائمة التحديثات الجديدة تتضمن استبدال التصنيف الحالي للدول بقائمتين جديدتين (خضراء وحمراء) ويضاف لهما قائمة ثانوية تشمل الدول الحمراء الاستثنائية، وذلك بناء على مؤشرات المخاطر الصحية الدولية والمحلية.

وذكرت الوزارة أن من بين التحديثات "عدم إلزام المواطنين والمقيمين في دولة قطر المحصنين بالكامل والقادمين من دول القائمة الخضراء إلى قطر بإجراء فحص PCR قبل السفر، وعوضا عن ذلك، سيطلب منهم إجراء الاختبار خلال 36 ساعة من الوصول إلى دولة قطر، وتحديث قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط لتشمل كلا من لقاح سينوفاك، ولقاح سبوتنيك V".