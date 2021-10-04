ما هي آخر تطورات إعصار شاهين؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تحول إعصار شاهين إلى منخفض مداري يتمركز على محافظة الظاهرة جنوب شرق السلطنة.

وأشارت الهيئة في تحذير جديد حمل الرقم 8 إلى أن تأثير الحالة المدارية يستمر على محافظات الظاهرة وشمال الباطنة وجنو الباطنة والبريمي والداخلية، وتتمثل تلك التأثيرات بهطول أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضان الأودية مع هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء العمانية بـ ”نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية: وادي عندام بولاية المضيبي ووادي البطحاء بنيابة سناو ووادي قفيفـة بولايـة إبـراء ووادي العدفيـن ووادي مقـل بولاية وادي بني خالد والوادي الكبير بولاية دماء والطائين“.

ونشرت الوكالة مقاطع فيديو تظهر جريان الأودية نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأفادت الوكالة العمانية بالعثور على مواطن كان مفقودا بوادي السيل في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة مفارقا للحياة.

وبذلك يبلغ عدد ضحايا الإعصار في السلطنة 3 أشخاص، إذ لقي مقيمان من الجنسية الآسيوية مصرعهما أمس الأحد نتيجة انهيار جبلي فوق سكن عمالي كانا يقيمان فيه.

وبحسب الوكالة، فقد تمكن طيران شرطة عمان السلطانية من إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وداي البطحاء.

وكانت عين الإعصار المداري ”شاهين“ ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق العمانيتين مساء أمس الأحد مصحوبة بأمطار غزيرة جدا.

وكان 6 إيرانيين لقوا مصرعهم؛ جراء إعصار شاهين الذي امتد إلى إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكره نائب رئيس البرلمان الإيراني ”علي نيكزاد“، الأحد.

وقال نيكزاد في ختام جلسة البرلمان الإيراني، إنه ”على الرغم من الإجراءات القيّمة للغاية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على العاصفة في إقليم سيستان وبلوشستان، إلا أننا فقدنا في ميناء تشابهار 6 من مواطنينا“.