شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب إيران.. وسكان الكويت يشعرون بهزة أرضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شعر سكان الكويت بهزة أرضية، بعد زلزال قوي ضرب غرب إيران.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية قد سجلت صباح اليوم الاثنين زلزالا بقوة 5.7 بمقياس ريختر غرب إيران.

وأضافت الشبكة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومتر بباطن الأرض ويبعد عن مدينة الكويت بنحو ٣٦٠ كيلومتر.

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