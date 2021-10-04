شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العُمانية تنفذ عملية إنقاذ لمحتجزين بولاية السويق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ طيران شرطة عُمان السلطانية عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وادي البطحاء.

وتُشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليًا ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.

جدير بالذكر أن الإعصار شاهين تحول إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط، وضرب الإعصار السلطنة برياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت في مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل.