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الشرطة المجتمعية توقف 5 حالات ابتزاز الكتروني في بغداد والانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني في محافظتي بغداد والانبار.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت حالتي ابتزاز الكتروني لسيدة وفتاة في العاصمة بغداد، وثلاث حالات أخرى في محافظة الأنبار".

وأضافت، أن "المبتزين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن ورسائلهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، وفي الأثناء تمكنت المجتمعية من الوصول للمبتزين واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة وحذفت محتويات الابتزاز وأمنت حسابات الضحايا".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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