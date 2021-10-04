البرلمان الياباني ينتخب فوميو كيشيدا رئيساً جديداً للحكومة

الشارقة - اميمة ياسر -

انتخب البرلمان الياباني، فوميو كيشيدا، رئيساً جديداً للحكومة اليابانية، وذلك بعدما تقدمت الحكومة السابقة، برئاسة يوشيهيدي سوجا، باستقالتها في وقت سابق.

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، بأنه تم انتخاب فوميو كيشيدا رسمياً رئيساً لوزراء اليابان اليوم، الاثنين، بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسيّ البرلمان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء‭ ‬المقبل فوميو كيشيدا الذي سيتولى منصبه رسمياً اليوم، بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر.

وفاز كيشيدا في التصويت الذي جرى يوم الأربعاء الماضي لانتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وأفادت وكالة "كيودو" بأن الحكومة الجديدة ستبقى توشيميتسو موتيجي وزيراً للخارجية، بينما سيتم تعيين شونيتشي سوزوكي وزيراً للمالية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الحالي، يوشيهيدي سوجا، عن قراره بعدم الترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، مما يعني استقالته من رئاسة الحكومة أيضاً.

يشار إلى أن فوميو كيشيدا شغل منصب وزير الخارجية من 2012-2017 في حكومة شينزو آبي.