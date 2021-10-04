شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدموا بشاحنة مشتعلة.. أول فيديو لاحتراق الرسام السويدي المسيء للنبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لاحتراق سيارة الرسام المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، إثر اصطدامه بشاحنة.

وكانت مواقع إخبارية سويدية قد نقلت نبأ مصرع رسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس في حادث مروع، وذلك برفقة عنصرين من الشرطة السويدية.

وأضافت أن فيلكس كان برفقة عنصري شرطة، حين اصطدمت سيارة للشرطة بشاحنة على أحد الطرق الداخلية، دون معرفة أسباب الحادث.

كما نقلت عن بيان من الشرطة السويدية نعيها لعنصري الشرطة، اللذين لقيا مصرعهما مع الرسام.

ونوّهت أن كلا السيارتين اللتين اصطدمتا تعرضتا للاحتراق الشديد عقب الاصطدام.

وكان فيلكس قد اشتهر برسوماته المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسير في حماية الشرطة، منذ العام 2007.

ونشرت «الخليج 365» خبر وفاة الرسام المسيء في حينه، قبل أن يتبين اشتعال المركبة واحتراق بداخلها.

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حادث مروع ينهي حياة رسام الكاريكاتير السويدي المسيء للنبي ﷺ