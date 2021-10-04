انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب محافظة ايرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان، إن "الزلزال كان بقوة 5.7 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات، هز حدود محافظتي جهار محال وبختياري وخوزستان بالقرب من تشلغرد".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أنه "تم احصاء بعض الإصابات في صفوف المواطنين، تقدر بـ 7 إصابات في (شهركرد) جراء فرارهم بعد وقوع الزلزال".



وعن حجم الخسائر والأضرار التي خلفها هذا الزلزال، قال رئيس منظمة الإنقاذ والإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني، مهدي ولي بور، إنه "تم الإبلاغ عن أضرار في 20 قرية حتى الآن، ولم ترد أنباء عن وقوع حالات وفيات حتى الآن، وننتظر تقارير إضافية من فرق التقييم التابعة للهلال الأحمر".

وأضاف ،ولي بور، في حديث للتلفزيون الإيراني أنه "تم تنبيه جميع المحافظات ووكالات الإغاثة والعمليات في المحافظات المجاورة، وهي (أصفهان ولرستان وكهكيلو وبوير أحمد)، بضرورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد، لتقديم المساعدة في الوقت اللازم".



ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم إرسال 7 فرق أرضية وفريق جوي إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في محافظة خوزستان وجهار محال وبختياري".

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسة واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفي الـ26 من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2006، تعرضت مدينة ”بم“ التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، لزلزال بقوة 6.6 درجة، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا فضلا عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.

وفي الـ 13 من سبتمبر/أيلول الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقال التلفزيون الإيراني إن "زلزالا قويا نسبيا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال شرق البلاد بعمق 6 كيلو مترات، وخط الطول: 58.86، وخط العرض: 37.08".

وأوضح التلفزيون أن "مركز الزلزال كان بمدينة قوجان التي تبعد زهاء 145 كيلو مترا عن مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي".

وتعد مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية من ناحية الكثافة السكانية بعد العاصمة طهران.