شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية الشركات الشقيقة وفقا لقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 تعريفا واضحا لما يطلق عليه مصطلح الشركات الشقيقة وعرفها بأنها الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل إلى حد السيطرة ، أو يكون للبنك حصة ملكية من (20٪) إلى (50٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت .

ووفقا للقانون ،فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

والمركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .